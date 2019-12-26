



Об этом сообщил в четверг начальник УГАИ МВД полковник милиции Дмитрий Корзюк.





Видеокамеры, которые фиксировали скорость, с которой двигались автомобили на белорусских трассах, начали убирать около недели назад. Всего в Беларуси установлено более 540 датчиков фотофиксации, из которых около 60 - мобильных.





"В ближайшее время датчики контроля появятся, поскольку в них есть необходимость. Они будут установлены в местах, где происходят ДТП, причиной которых является именно превышение скоростных режимов", - сказала начальник УГАИ МВД.





По его словам, места установки мобильных датчиков скорости будут определять по другим критериям, уже определены новые места для около 20 мобильных датчиков скорости.









В ГАИ заявляют, что наказание за нарушение скоростных режимов на дорогах республики никто не отменял, поэтому датчики скорости будут фиксировать такие нарушения.





Кроме того, Госавтоинспекция, министерство транспорта, а также местные власти проведут ревизию дорожных знаков.