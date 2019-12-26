И все-таки без снега и мороза: прогноз погоды на Новый год поменялся





Затем их «отменили» и стали обещать оттепель. Потом снова ожидались морозы, но уже не такие сильные, как первоначально. И вот сейчас, за неделю до Нового года, синоптики Белгидромета опубликовали прогноз на 31 декабря и 1 января.





В ближайшие выходные действительно похолодает. В субботу и воскресенье в среднем по стране ожидается от 0 до 6 градусов мороза, на всей территории республики выпадет снег, местами - метели.





Но к Новому году снег, видимо, растает. 31 декабря днем в Минске, Витебске и Бресте прогнозируют плюс 2 - 4 с дождем, в Могилеве и Гомеле плюс 1 - 3 и мокрый снег, в Гродно 3 - 5 градусов выше нуля, возможен дождь. В новогоднюю ночь местами температура воздуха опустится чуть ниже нуля.





В первый день Нового года погода существенно не изменится, однако велика вероятность мокрого снега.