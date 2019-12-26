Припять обзавелась новогодней ёлкой, первой после аварии на ЧАЭС





Ель установили возле дворца культуры «Энергетик». Поучаствовать в событии были приглашены и бывшие жители города – припятчане украсили дерево своими фотографиями и новогодними игрушками.





Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем зона отчуждения ЧАЭС может стать одной из точек роста страны. «Для этого придётся избавиться от глупостей вроде запрета на съемку внутри зоны отчуждения и внезапных отказов в посещении для туристов», – отметил тогда Владимир Зеленский.





Катастрофа на Чернобыльской АЭС считается крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. От радиоактивного заражения пострадали почти 8,4 млн человек. 30-километровая зона отчуждения была образована через несколько дней после аварии – 6 мая 1986 года, а с прилегающих к ЧАЭС территорий были отселены более 200 тыс. человек. С тех пор в зоне отчуждения, площадь которой составляет 2600 км², постоянно проживают чуть более 300 человек.