Галкин говорит, что в ответ сделал всё наоборот. Такое признание прозвучало в интервью Ирине Шихман на канале "А поговорить?", передает "Еврорадио"





— Когда я последний раз был на "Славянском базаре", меня пытались ограничивать в шутках над Александром Григорьевичем Лукашенко. Ну, я сделал всё ровно наоборот — я сказал всё, что захотел, со сцены.





— Это принципиально? Тебя взбесило, что ли?





— Это не принципиально. Это как сказать хирургу: "Давай ты сделаешь сегодня операцию, но скальпель мы тебе сегодня не дадим — вот тебе вилка"... Мероприятие, где сидит президент и выходит пародист — для меня невозможно не шутить про него!



