Александр Глеб снялся в клипе Вадима Галыгина
Комик Вадим Галыгин 25 декабря презентовал новый клип на свою песню. Она так и называется — "Новогодняя", передает "Еврорадио".
Сюжет ролика рассказывает, как Галыгин выбирается в лес за елочкой для сына. Там он встречается с брюнеткой (артистка Яна Кошкина), которая идёт вместе с ним. При себе девушка несёт несколько бутылок водки.
На выходе из леса пару останавливает лесник, роль которого исполнил футболист Александр Глеб.
09:45 26/12/2019
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