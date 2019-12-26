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Александр Глеб снялся в клипе Вадима Галыгина

Комик Вадим Галыгин 25 декабря презентовал новый клип на свою песню. Она так и называется — "Новогодняя", передает "Еврорадио".



Сюжет ролика рассказывает, как Галыгин выбирается в лес за елочкой для сына. Там он встречается с брюнеткой (артистка Яна Кошкина), которая идёт вместе с ним. При себе девушка несёт несколько бутылок водки.

На выходе из леса пару останавливает лесник, роль которого исполнил футболист Александр Глеб.
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