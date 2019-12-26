Министерство здравоохранения Беларуси утвердило порядок использования средств семейного капитала на получение медицинской помощи. Соответствующее постановление 25 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

С нового года список этих медуслуг расширят. Семейный капитал можно будет досрочно потратить на стоматологические услуги, в том числе протезирование зубов, дентальную имплантацию с последующим протезированием, ортодонтическую коррекцию прикуса.

На эти деньги можно покупать медизделия, которые включены в Республиканский формуляр медицинских изделий.

С 2020 года семейный капитал досрочно можно будет израсходовать также на медизделия при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии. То есть деньги можно тратить на другие медизделия вместо включенных в Республиканский формуляр медизделий. Но их список все равно ограничен. К примеру, эндокринология в список услуг по-прежнему не включена. Инсулиновую помпу, к примеру, на средства семейного капитала также нельзя приобрести.





В документах четко не прописано, можно ли потратить капитал в частных медцентрах. Но в постановлении Минздрава говорится, что «необходимость в досрочном получении платных медуслуг подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии (ВКК) государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении платных медуслуг».





Для досрочного использования семейного капитала нужно написать заявление в исполком. Его должны рассмотреть в течение месяца.









Чтобы заключить договор возмездного оказания услуг, нужно обратиться в организацию здравоохранения, в которой будут оказываться платные медуслуги. При этом нужно предоставить:





– копию решения исполкома о досрочном распоряжении средствами семейного капитала;





– заключение ВКК при досрочном использовании средств семейного капитала;

– другие документы, необходимые для заключения договора (к примеру, это может быть информация о наличии (или отсутствии) сведений о совершении умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека).





Чтобы использовать семейный капитал на лечение, нужно обратиться с заявлением в Беларусбанк. Для этого нужно предоставить договор на медуслуги, удостоверяющий личность документ, подтверждающий полномочия законного представителя документ, копию решения исполкома (выписку из решения) о досрочном распоряжении семейным капиталом.





Учреждения здравоохранения, в которых будут оказывать платные медуслуги, должны вернуть деньги, которые оказались не использованными на лечение. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней с момента подписания документа, удостоверяющего приемку выполненных работ.



