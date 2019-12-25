СМИ: Учения по «изоляции Рунета» привели к сбоям в аэропортах

Масштабный сбой в Интернете, парализовавший на несколько часов работу ряда российских авиакомпаний и аэропортов, может быть связан с учениями по «изоляции Рунета». Об этом сообщает издание ura.ru со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

В аэропортах Екатеринбурга, Уфы, Нового Уренгоя, Салехарда и Ростова перестали работать системы регистрации пассажиров и багажа, а также бронирования и покупки билетов. Авиакомпаниям приходилось регистрировать пассажиров и их багаж вручную. Ранее сбои случались, но такого масштабного, по словам собеседника издания, не было.





В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили сбой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, из-за которого пассажиров трех рейсов частично регистрировали вручную.





Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России пока не ответило на запрос Ura.ru.





Учения «по кибербезопасности в Интернете» проводились 23 декабря. Замминистра связи Алексей Соколов назвал их успешными. Ранее он заявил, что задача учений – обеспечить надежную работу Интернета в России при любых условиях и в любых обстоятельствах. «Ведомости» писали, что в ходе учений не удалось отразить больше половины атак.





Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.