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В Минске появился сквер Погулянка и Еврейский мемориальный парк

Такое решение приняли депутаты Мингорсовета.

В Центральном районе проезд от Долгиновского тракта до РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии теперь будет улицей Лепельской, а  во Фрунзенском районе зеленая зона на ул. Матусевича получила название «Погулянка». Так назывались хутор и деревня, которые находились здесь в первой половине ХХ века. 
 
Кроме того, на улице Якубовского, где установлен бюст дважды Героя Советского Союза Ивана Якубовского, — одноименный сквер, — пишут «Минск-Новости».
 
Также решено в Московском районе парк на ул. Клары Цеткин назвать Еврейским мемориальным парком. На его территории в конце ХIX — ХХ вв. размещалось еврейское кладбище. В годы Великой Отечественной войны это было одно из мест массового уничтожения населения, в том числе узников Минского гетто.
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