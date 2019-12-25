ГАИ начнет проверять на трезвость не только водителей, но и пешеходов

В этот период госавтоинспекторы сосредоточатся на выявлении грубых нарушений ПДД. Например, обратят повышенное внимание на физическое состояние водителей, чтобы выявить наличие алкоголя в организме. Не станут исключением и пешеходы-нарушители: инспекторы будут следить за тем, чтобы они были трезвы.





МВД отметило, что количество выявленных пьяных водителей в новогодние праздники вдвое большего обычного. А вот что касается пешеходов - новость странная. Пешком ходить в нетрезвом виде еще никто не запрещал. На улице подшофе желательно не лежать. Нетрезвыи нельзя садиться за рубль. Но ходить?! Это что-то новенькое.