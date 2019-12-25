+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ГАИ начнет проверять на трезвость не только водителей, но и пешеходов

С 27 декабря по 7 января ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию «Трезвость – норма на дорогах!», сообщает агентство «Минск-Новости».

В этот период госавтоинспекторы сосредоточатся на выявлении грубых нарушений ПДД. Например, обратят повышенное внимание на физическое состояние водителей, чтобы выявить наличие алкоголя в организме. Не станут исключением и пешеходы-нарушители: инспекторы будут следить за тем, чтобы они были трезвы.

МВД отметило, что количество выявленных пьяных водителей в новогодние праздники вдвое большего обычного. А вот что касается пешеходов - новость странная. Пешком ходить в нетрезвом виде еще никто не запрещал. На улице подшофе желательно не лежать. Нетрезвыи нельзя садиться за рубль. Но ходить?! Это что-то новенькое. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru