ГАИ начнет проверять на трезвость не только водителей, но и пешеходов
С 27 декабря по 7 января ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию «Трезвость – норма на дорогах!», сообщает агентство «Минск-Новости».
В этот период госавтоинспекторы сосредоточатся на выявлении грубых нарушений ПДД. Например, обратят повышенное внимание на физическое состояние водителей, чтобы выявить наличие алкоголя в организме. Не станут исключением и пешеходы-нарушители: инспекторы будут следить за тем, чтобы они были трезвы.
МВД отметило, что количество выявленных пьяных водителей в новогодние праздники вдвое большего обычного. А вот что касается пешеходов - новость странная. Пешком ходить в нетрезвом виде еще никто не запрещал. На улице подшофе желательно не лежать. Нетрезвыи нельзя садиться за рубль. Но ходить?! Это что-то новенькое.
16:43 25/12/2019
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