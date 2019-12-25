Повышение пенсионного возраста: что утаили от белорусов?

С 1 января 2020 года снова будет повышен пенсионный возраст для белорусов.





В соответствии с так называемой «реформой» Лукашенко пенсионный возраст повышают на 6 месяцев каждый год. С 1 января 2020-го пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин — 57 лет. К 2023-му он достигнет 63 и 58 лет соответственно.





Одновременно с пенсионным возрастом повышается и минимальный страховой стаж, не-обходимый для получения пенсии, в результате чего все больше всего белорусов попадает в «пенсионную» ловушку.





Как отразится на жизни наших граждан очередное повышение возраста выхода на заслуженный отдых? На вопросы Charter97.org отвечает Геннадий Федынич.





— Профсоюз РЭП в своей «Платформе», содержащей 32 народных требования к власти, потребовал ввести мораторий на повышение возраста выхода на пенсию на уровне 2019 года (56 лет женщины и 61 год мужчины). Как вы прокомментируете очередное повышение пенсионного возраста в Беларуси?





— Пока это только требования профсоюза РЭП. Но надеюсь, что скоро они станут народными. Это связано с тем, что пенсионную реформу давно надо было проводить. Но не так, как у нас: когда повышение пенсионного возраста вводится указом задним числом — и люди попадают в пенсионную ловушку. И таких людей уже не сотни, таких людей — тысячи, а все благодаря крайнему непрофессионализму властей.





В данном случае государство видит только проблему в том, что не хватает средств,чтобы по-полнить достаточным способом Фонд социальной защиты, из которого выплачиваются пенсии. Но каким образом его можно пополнить, если сотни тысяч людей выехали в поисках работы за пределы Беларуси? Так может, вместо бездумного повышения пенсионного возраста надо за-думаться о том, как вернуть этих людей на достойную заработную плату?





Сейчас очень остро стоит вопрос уже упомянутой пенсионной ловушки. Мы говорили властям в своих требованиях: люди, которые десятилетиями, к примеру, ухаживали за больными родственниками, остались ни с чем. А это — каторжный труд. Им государство обещало, что все это войдет в трудовой стаж. Потому что понятие «страховой стаж» — это было то же самое, что и «трудовой стаж».





Сейчас власти, никого не предупредив, ввели страховой стаж — и многие категории работавших всю жизнь людей остались без пенсий.





Простите, а военные? Никто из них в соцстрах рубля не заплатил. Милиция — никто рубля не заплатил. Но они получают пенсии — и не слабые пенсии. Так почему одни граждане получились первого сорта, а другие — втор о сорта?





Возьмите средства из бюджета — и заплатите тем людям, которых вы лишили пенсий своим указом, введенным задним числом. По крайней мере, следовало предупредить народ заранее, какие виды деятельности не будут входить в страховой стаж. А вообще, нужно было в госбюджете предусмотреть эти деньги — но никаким задним числом не вводить подобные указы, не просто непопулярные, а забирающие кровно заработанное у людей. Эти указы — самая яркая демонстрация того, насколько власти не уважают наш народ.





Что касается вопросов повышения пенсионного возраста. Я скажу так: слишком много у нас по-явилось какой-то странной информации об «ожидаемой продолжительности жизни». Давайте смотреть правде в глаза! Сколько сегодня в среднем живет белорус после пенсии? Два года, три, полтора? Народ же у нас все прекрасно понимает. А власти действуют по принципу: нет человека – нет проблемы.





Если бы была лет 10 или 15 назад введена накопительная система пенсионного формирования, то накопленные за жизнь средства, в случае чего, передавались бы близким родственникам или по завещанию. А у нас это все пропадает, потому что мужчины в среднем не живут долго после выхода на пенсию, а после повышения пенсионного возраста многие и вовсе не будут до него дотягивать.





К тому же все прекрасно понимают, что на сегодняшнюю пенсию в 370-400 рублей не возможно нормально прожить. Понимают — и продолжают это безобразие. Почему вы сразу кидаете людей после выхода на пенсию на совершенно другой режим питания? Почему наши пенсионе-ры не могут позволить себе нормальные лекарства?





Вы заставляете пенсионера переселиться из двухкомнатной квартиры в однокомнатную. Более того: потом выселить оттуда за неуплату счетов ЖКХ и поселить в какой-нибудь бомжатник. Это что, «социально ориентированная» экономика государства?





Если сегодня у вас нет средств платить нормальные пенсии, то давайте мы тогда пересмотрим размер пенсий для всех чиновников, а также для милиции и военных. За какие такие заслуги пе-ред Отечеством, перед гражданами Беларуси эти «слуги народа» сегодня получают такие пенсии? А народ в это время получает пенсии, на которые нельзя прожить.





Вот об этом сегодня надо думать: где взять средства на пенсии для людей. А взять наверняка можно. Просто сегодня у нас — огромная непрозрачность и бюджета, и различных фондов раз-личных, в том числе «президентского». А ведь это все — народные деньги.





Это отталкивает людей и вызывает глубокое недоверие к существующему режиму. Сегодня уже на каждой улице, в каждом рынке и в транспорте это слышно. Об этом надо задуматься, потому что рано или поздно придет новое руководство — и придется ответить.





— Кстати, в своей «пенсионной политике» власти постоянно ссылаются на Европу…





— Да Европа увеличивает пенсионный возраст. Но уровень жизни ее продолжительность совершенно разные с Беларусью. Давайте достигать того уровня жизни — и тогда никаких проблем. Тогда будет куда более безболезненно проходить вопрос повышения пенсионного возраста.





Но это же не делается. Все делается по принципу: «Я сказал – значит, так должно быть».





Знаете, не проходит это уже — и не пройдет. Потому что народ уже достало то, что решения о пенсионном возрасте принимаются без его ведома, не советуясь с обществом. Что власти не смотрят на ситуацию, в которой живут сегодняшние пенсионеры, а более того — гоняют этих пенсионеров, если они что-то там продают на улице, и еще и штрафами обкладывают.





Власть не может дать пенсий – пусть хоть не мешает людям подзаработать. А вообще, уйдя на пенсию, люди должны отдыхать. Сделайте сегодня пенсию хотя бы 700 рублей — и увидите, что ни один пенсионер, за редким исключением, не пойдет работать. Он уже отработал за свою жизнь. А получается сейчас, что всю жизнь положил на то, чтобы получать несчастных 300-400 рублей. Так что мы тогда построили за эти 25 лет?









— Вместе с повышением пенсионного возраста увеличивается и минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии. «Платформа» профсоюза РЭП требует от властей его снижения с 20 до 10 лет. Почему это важно?





— Это важно, во-первых, потому, что страховой стаж сначала был 5 лет, потом —10, потом — 20. При этом то, что раньше называлось трудовым стажем, заменили задним числом этим вот «страховым», неожиданно исключив из него многие годы жизни и труда наших граждан.





Если уж для вас так важна эта «реформа», тогда, будьте любезны, верните в страховой стаж те годы, в течение которых женщины, например, родили и ухаживали за своими детьми. Иначе у тех, кто вырастил двоих детей, вы украли по 6 лет.





Верните 5 лет учебы на дневном отделении, верните срочную службу в армии. Вы это все банально украли на самом деле. Верните людям это — и большинству достаточно будет стажа для получения пенсии.





А сейчас, если стажа не хватает – получите социальную пенсию в 150 рублей. Это что? Людей просто сделали бомжами? Я постоянно говорю, что нельзя социальную политику, которая касается значительной части или большинства общества, делать в кабинетах. Это преступно. Надо знать, как живет народ, прежде чем принимать какие-то решения.





Иначе — будет возмущение, и рано или поздно этот рубикон общество пройдет. Этот непрофессионализм, это несправедливое и наплевательское отношение к народу — рано или поздно скажутся. И скажется тем, что народ выразит недоверие к этой власти.





— Как изменится жизнь простых белорусов после очередного повышения пенсионного возраста в 2020 году?





— Цифры — упрямая вещь, а ценники на продукты питания и на услуги у нас растут постоянно.





С Нового года увеличатся расходы и на транспорт, и на ЖКХ, по тех же 5 долларов добавят за отопление воды. Инфляция сейчас есть, а надбавки, которую пенсионерам дадут — ее уже практически нет.





Поэтому я прогнозирую, что ситуация для людей с поднятием пенсионного возраста только ухудшится. Без эффективно работающей экономики, благосостояние большинства граждан, как работающих, так и пенсионеров, будет только падать. Это уже аксиома, это уже даже не теорема.





Люди ощутят эту динамику в 2020 году на себе. Люди уже даже не верят во все эти обещания в предвыборные годы: что что-то там «поднимут». «Абяцанкі-цацанкі» — а дурню радость. Люди ему не верят.





Потому что белорусам хочется жить достойно уже сегодня — и каждый день. А не жить какими-то баснями про послезавтрашний день и «затяните пояса». И люди заслужили, чтобы больше не слушать этих басен.