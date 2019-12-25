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В Туркменистане ресторанам в новогодние дни предписали закрыться, - СМИ

На северо-востоке Туркменистана, в Дашогузе, власти велели местным кафе, ресторанам и диско-барам закрыть свои заведения в праздничные дни 30 и 31 декабря, а также 1 января. Об этом сообщает turkmen.news.


Копия письма за подписью представителей пяти ведомств: хякимлика (местная администрация), полиции, налоговой службы, пожарной охраны и санэпидемстанции, — имеется в распоряжении turkmen.news.

Власти также предписали заведениям ограничить работу и 29 декабря, до 18 часов. Запрет на деятельность, согласно письму, введен в целях «обеспечения порядка, спокойствия и безопасности в общественных местах, а также предотвращения нарушений дисциплины». В письме владельцам заведений общепита предписано пускать несовершеннолетних гостей только в сопровождение их родителей, не продавать подросткам алкоголь и сигареты, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае нарушения каких-либо из этих пунктов владельцы заведений «будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству». О каком конкретно законе идет речь, в письме не говорится, однако авторы ссылаются на «требования президента Туркменистана по совершенствованию качества обслуживания народа».

Источники turkmen.news в местной предпринимательской среде говорят, что запрет на деятельность в самые прибыльные дни года ставит их бизнес под угрозу закрытия.

«В Дашогузе население и так небогатое, мало кто может позволить себе, например, поужинать в ресторане в обычные дни, а в предпраздничную пору, когда люди собираются коллективами, а мы можем хоть что-то заработать, нам работать не дают», — сказал владелец одного из заведений.

Предприниматели считают, что чиновники на местах по-своему трактуют требование главы государства по совершенствованию качества обслуживания населения. О каком его совершенствовании может идти речь, если заведения попросту закрывают? По словам источников, местные власти перестраховываются, исходят из принципа «лишь бы чего не случилось» и вообще закрывают точки общественного питания, предпочитая лучше не сталкиваться с проблемами и не получать из Ашхабада взыскания.
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