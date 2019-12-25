"Два подонка, иначе не назовёшь, не помню, в каком районе. У них уже были и разбои, и другое, и наказывали их. Убили свою учительницу. За что? За то, что она защищала двоих детей их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. Защищала и требовала исключить их из семьи и передать в другую или в детский дом.





Детских домов у нас почти не осталось, мы в семьи распределили детей [по состоянию на 2018 год в Беларуси было 37 детских домов. — Еврорадио]. Так вот, она поклонница [забрать детей у матери. — Еврорадио] была, она выполняла эту государственную функцию. Но их [парней, о которых идёт речь. — Еврорадио] учитель. Они её резали всю ночь. Не просто застрелили, убили. Они её убивали всю ночь. Она просила их, молила. И они в конце концов до утра добили. Как?"





Как узнало Еврорадио , речь идет об убийстве, которое произошло в Чериковском районе Беларуси в апреле 2019 года. Женщина — школьный психолог — получила 130 ударов ножом. Чтобы скрыть преступление, её дом подожгли.





В убийстве подозревают двух её бывших учеников: братьев 1998 и 2000 годов рождения. В Могилёвском областном суде рассказали, что... приговора по их делу ещё не было! Это значит, что никто — даже Александр Лукашенко — пока не имеет права публично называть их убийцами.





“Приговор ещё не вынесен, — рассказали Еврорадио в суде. — Дело рассматривается в Черикове выездным нашим [могилёвским. — Прим.] судом. Суд начался давно. Следующее заседание — 8 января".





Двое обвиняемых находятся в СИЗО. По их делу уже состоялось шесть судебных заседаний. Братьев из Черикова обвиняют по второй части статьи 139 (убийство). По этой статье молодым людям грозит смертная казнь.





Кстати, Лукашенко упомянул про это преступление, как раз когда отвечал на вопрос о смертной казни:





— Смертная казнь необратима, Александр Григорьевич, — заметил Алексей Венедиктов.





— Вчера, я приведу... — перебил Александр Лукашенко.





— Верховный Суд... — в свою очередь перебил Венедиктов





— Так, я тебе приведу пример, — сказал глава Беларуси и рассказал об убийстве в Черикове.