В России бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ.
Там находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за которые мужчина хочет выручить 20 миллионов рублей.
Как уточняет телеканал, отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно "делать все что угодно", в том числе выселить.
По данным НТВ, в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение села, позже руководитель компании получил земли в бессрочное пользование.
09:21 25/12/2019
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