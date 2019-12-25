В России бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Там находятся 45 домов и животноводческий комплекс, за которые мужчина хочет выручить 20 миллионов рублей.





Как уточняет телеканал, отвечая на звонки жителей соседних районов, представители бизнесмена заявили, что после покупки с людьми можно "делать все что угодно", в том числе выселить.





По данным НТВ, в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение села, позже руководитель компании получил земли в бессрочное пользование.