Сегодня, 24 декабря, Виктора Лемешевского, владельца «Первой аккумуляторной компании» и совладельца группы компаний «1АК-GROUP», которой принадлежит аккумуляторный завод в Бресте, отпустили из СИЗО под залог. Об этом «Комсомолке» сообщил информированный источник.





Ранее под подписку о невыезде и надлежащем поведении на свободу до суда вышли другие фигуранты дела - Светлана Лемешевская, главный бухгалтер ООО «Белинвестторг-Сплав», Сергей Охремчук, бывший директор «Белинвестторг-Сплав», а теперь начальник отдела технического развития, Иван Покислюк, замдиректора этого предприятия.









Все они были задержаны КГБ в конце июня 2019 по подозрению в получении и даче взятки.





Напомним, расследование уголовного дела в отношении Виктора Лемешевского и руководителей дочерней компании по поручению президента ведет Генпрокуратура.





Виктор Лемешевский - не только основатель скандального аккумуляторного завода в Бресте, но и член Совета по развитию предпринимательства при президенте Республики Беларусь.



