Ужас! Под Бобруйском мужчину сбила фура и добила легковушка
На 35-летнего бобруйчанина поочережно наехали две машины. Увы, он погиб на месте.
23 декабря в 17 часов 35 минут 43-летний житель деревни Яглевичи Брестской области, управляя тягачом «ДАФ FT XF 105.410» в составе с полуприцепом «ШМИТЦ», вблизи деревни Слабодка совершил наезд на 35-летнего бобруйчанина, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении.
Вследствие чего пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него был совершен повторный наезд легковой автомашиной «Ровер-25».
Как итог, мужчина скончался на месте происшествия.
17:53 24/12/2019
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