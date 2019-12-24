И прям как в ресторане! Сколько стоит питание в изоляторе на Окрестина
За две недели пребывания в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома активисту Петру Маркелову нужно заплатить за питание 165 рублей 75 копеек!
Наблюдатель Петр Маркелов был арестован на 14 суток за то, что во время парламентских выборов требовал справедливого подсчета голосов. Его осудили за «хулиганство» и «неподчинение должностному лицу при исполнении».
Столько денег можно было бы потратить на питание, находясь на отдыхе в какой-нибудь недорогой стране.
Петр Маркелов вышел на свободу 23 декабря.
— На второй день у меня забрали матрас и поместили в камеру с бездомными, — рассказал наблюдатель радио Свабода. — Условия там были антисанитарные: вши, плохо пахло, все было грязное.
Четыре дня правозащитница добивалась, чтобы к Маркелову пустили адвоката. После встречи с ней условия улучшились.
По мнению Петра, самое дикое — нечеловеческое отношение работников ЦИП к осужденным: оскорбления, угрозы. Это делает пребывание в изоляторе невыносимым.
Источник: gazetaby.com
17:43 24/12/2019
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