Oops! Минчанин спрятал от жены $1700, а их украли





К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что из бардачка его грузового автомобиля, на котором он продает овощи и фрукты, пропала часть денежных средств. Мужчина пояснил сотрудникам милиции, что столь крупную сумму денег он прятал от жены.





В ходе разбирательств оперативники установили лицо, причастное к хищению сбережений. Им оказался 34-летний минчанин, который подрабатывал грузчиком у потерпевшего.





Со слов нанимателя, он передал ключи своему работнику, чтобы тот подменил его на работе. Фигурант, воспользовавшись случаем, обыскал машину и нашел спрятанные сбережения.





Правоохранители установили, что 34-летний мужчина по частям похищал найденные денежные средства: первоначально он присвоил 200 долларов США, затем 1500 долларов США. Похищенные деньги мужчина потратил на собственные нужды.







