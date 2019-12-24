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Oops! Минчанин спрятал от жены $1700, а их украли

Задержан 34-летний минчанин, который похитил у своего работодателя 1700 долларов США.


К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что из бардачка его грузового автомобиля, на котором он продает овощи и фрукты, пропала часть денежных средств. Мужчина пояснил сотрудникам милиции, что столь крупную сумму денег он прятал от жены.

В ходе разбирательств оперативники установили лицо, причастное к хищению сбережений. Им оказался 34-летний минчанин, который подрабатывал грузчиком у потерпевшего. 

Со слов нанимателя, он передал ключи своему работнику, чтобы тот подменил его на работе. Фигурант, воспользовавшись случаем, обыскал машину и нашел спрятанные сбережения. 

Правоохранители установили, что 34-летний мужчина по частям похищал найденные денежные средства: первоначально он присвоил 200 долларов США, затем 1500 долларов США. Похищенные деньги мужчина потратил на собственные нужды. 
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