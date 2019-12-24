Сначала "Купалу" посмотрит Лукашенко...

Владимир Карачевский в различных интервью. Но праздник кино прошел без премьеры байопика «Купала». Почему? Владимира Янковского. И состоится ли вообще просмотр картины до конца года? Эту дату не раз сообщал директор «Беларусьфильма»в различных интервью. Но праздник кино прошел без премьеры байопика «Купала». Почему? Народная воля спросила об этом у режиссера фильма. И состоится ли вообще просмотр картины до конца года?





– Фильм отослали президенту. Как только «Купалу» посмотрит он, будет просмотр для общественности. Возможно даже, это случится очень скоро. Но, думаю, все-таки не сегодня и не завтра, президент ведь только вернулся из командировки.





А в широкий показ на экраны кинотеатров фильм выйдет в 2020 году – как и планировалось. Затем будет сделан 4-серийный фильм для телевидения.





В картине «Купала» раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути поэта, совпавшего с наиболее трагическими событиями первой половины XX века.





Трейлер киноленты есть на английском, русском, белорусском и китайском языках. Афиша разработана совместно с известным белорусским художником и дизайнером

Владимиром Цеслером.





Съемки проходили в Беларуси, России, Литве. В фильме задействованы белорусские актеры и лишь один приглашенный – Николай Шестак. Он родом из Латвии, но имеет белорусские корни. Николай Шестак и сыграл нашего классика.







