Он отметил, что суды видят свою задачу в определенной гуманизации использования норм действующего законодательства, передает Белсат.





«Мы сейчас работаем над оптимизацией и смягчением ответственности за экономические преступления. Я думаю, что мы сейчас должны активно заниматься и пересмотром применения закона по некоторым наркотическим статьям, где были изменены нижние пределы санкций. Мы также пересматриваем эти приговоры по некоторой категории дел.





Ну и вообще вся наша деятельность направлена ​​на интересы людей, чтобы действительно защитить и уберечь каждого человека, без дела не направляя в места лишения свободы. Мы все делаем для того, чтобы сделать практику назначения наказаний эффективной, не обязательно карательной и репрессивной», – подчеркнул он.





Кроме того, Александр Лукашенко 23 декабря поручил подготовить законопроект об амнистии ко Дню Победы 9 мая. Сукало в интервью отметил, что «эта амнистия по своему охвату будет аналогичной предыдущей амнистии», что была приурочена ко Дню независимости 3 июля. Напомним, тогда были освобождены около 2 тысяч человек.







