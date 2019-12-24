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Суды пересмотрят некоторые приговоры по "наркотическим делам"

Председатель Верховного суда Валентин Сукало заявил, что суды должны заняться пересмотром наказаний по некоторым категориям уголовных дел за преступления, связанные с наркотиками. Об этом Сукало заявил в интервью «Беларусь-1».

Он отметил, что суды видят свою задачу в определенной гуманизации использования норм действующего законодательства, передает Белсат.

«Мы сейчас работаем над оптимизацией и смягчением ответственности за экономические преступления. Я думаю, что мы сейчас должны активно заниматься и пересмотром применения закона по некоторым наркотическим статьям, где были изменены нижние пределы санкций. Мы также пересматриваем эти приговоры по некоторой категории дел. 

Ну и вообще вся наша деятельность направлена ​​на интересы людей, чтобы действительно защитить и уберечь каждого человека, без дела не направляя в места лишения свободы. Мы все делаем для того, чтобы сделать практику назначения наказаний эффективной, не обязательно карательной и репрессивной», – подчеркнул он.

Кроме того, Александр Лукашенко 23 декабря поручил подготовить законопроект об амнистии ко Дню Победы 9 мая. Сукало в интервью отметил, что «эта амнистия по своему охвату будет аналогичной предыдущей амнистии», что была приурочена ко Дню независимости 3 июля. Напомним, тогда были освобождены около 2 тысяч человек.
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