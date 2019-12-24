Когда и сколько будет стоить шенген для белоруса в следующем году, сейчас никто наверняка не знает - Соглашение об упрощении визового режима с Европейским союзом не подписано.





Скорее всего, как пишет kp.by , за год ее стоимость изменится дважды: в январе 2020 года - прежние 60 евро, с февраля станет 80 евро, а с момента вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима - 35 евро. Правда, когда соглашение подпишут, пока не ясно.





Так что если получение визы для вас не горит - лучше отложите это дело как минимум до лета. Ведь кроме снижения стоимости, по новым правилам больше людей смогут претендовать на трехлетний, пятилетний и даже бесплатный шенген.





А если горит, то бегите прямо сейчас, пока есть шанс отдать только 60 евро. Ну, и сбор визового центра (хотя он и после удешевления вид никуда не денется).



Когда визы для белорусов станут стоить 35 евро?

Подписать соглашение должны в январе 2020 года в Брюсселе, сообщила пресс-служба ЕС. Но для того, чтобы оно начало действовать, текст должен утвердить Европарламент и Национальное собрание Беларуси.





Новые правила вступают в силу спустя месяц после обмена обеими сторонами уведомлениями об утверждении соглашения. Но и здесь есть нюанс. На прошлой неделе депутаты нашего парламента закрыли сессию, в следующий раз собраться в Овальном зале они должны лишь 2 апреля. Будут ли созывать сессию досрочно - большой вопрос, для этого нужна веская причина.





Так что велика вероятность, что с февраля по май (и это в лучшем случае) мы будем платить за шенгенскую визу не 35, а 80 евро.









Почему шенген для нас дорожает?





С 2 февраля 2020 года вступает в силу новый Визовый кодекс ЕС. Для всех стран, у кого нет с КС соглашения об упрощенном визовом режиме, виза станет дороже на 20 евро и составит 80 евро, если подавать заявление через посольство. А если делать шенген через визовый центр, вместе со сбором центра выйдет как минимум 95 евро.









- Мы живем не на Луне и получаем зарплату в белорусских рублях. Поэтому прекрасно понимаем, что означает данная сумма для граждан нашей страны, которые находятся на первом месте в мире по количеству выданных шенгенских виз.





В этой связи мы призвали европейскую сторону изыскать возможность принятия ею политического или юридического решения, чтобы заморозить тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам после начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу Соглашения об упрощении выдачи виз.





Субстантивной реакции мы пока не получили, но хочется верить, что вопрос рассматривается, - объясняет на сайте МИД пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.





Почему проблему до сих пор не решили?





В белорусском МИД говорят, что это не их вина. Лукашенко подписал соответствующий указ еще 18 сентября.





- Мы полностью готовы подписывать эти соглашения до конца этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные. Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее. Если речь о январе, то начиная с 3-го числа. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. Важен результат, а не техническая сторона дела.





Однако наши европейские партнеры за три месяца не смогли завершить свои процедуры и озвучили предложение сделать это в январе следующего года, - отмечает Анатолий Глаз.





Причины таких долгих размышлений ЕС остаются неизвестными, но сейчас стороны ведут переговоры.





- При этом европейская сторона попросила дать ей еще три недели для технической сверки текста этого соглашения. Ускорить даже этот процесс, несмотря на декларируемое стремление упростить свободу передвижения для наших граждан, европейским структурам почему-то затруднительно, - отмечают в МИД.









Справедливости ради отметим, что на самом деле белорусские чиновники лукавят, обвиняя в сложившейся ситуации структуры ЕС. Нашей стране Евросоюз предложил вступить в переговоры об упрощении визового режима вместе с Россией и Украиной, то есть много лет назад.





В Украине уже несколько лет безвизовый режим. Был бы он и в России, не оккупируй Путин Крым. У нас же Лукашенко дал отмашку на переговоры только в 2014 году, но и после этого затягивала переговорный процесс именно белорусская сторона. Теперь же, когда уже "запахло жареным", наши чиновники обвиняют ЕС.





Андрей Федоров: Но дело в том, что причина сложившейся ситуации вполне может быть не техническая, а политическая, полагает политолог





"Полбеды, если причина кроется в неких бюрократических проволочках. Гораздо хуже, если это реакция Брюсселя на условия проведения в Беларуси парламентских выборов, не признанные отвечающими международным стандартам. Ведь хотя в отношениях с Евросоюзом тема прав человека и отошла на второй план, но из повестки дня отнюдь не исключена".







