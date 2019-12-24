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Решал вопросы за взятки: прокурор требует для главы Жодинского горисполкома 8 лет тюрьмы

Государственный обвинитель попросил суд назначить бывшему председателю Жодинского горисполкома восемь лет лишения свободы


Об этом сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом судебного процесса.

Дело бывшего "мэра" Жодино и еще двоих обвиняемых суд Борисовского района начал рассматривать в середине сентября 2019 года. Экс-чиновник уже более года находится под стражей. В судебном процессе около месяца был перерыв - проверяли действия следователей.

"Бывшему председателю Жодинского горисполкома, которому предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, прокурор попросил восемь лет лишения свободы", - сообщили собеседники агентства.

Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 "Получение взятки" и по ч. 3 ст. 426 "Превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Беларуси.

Бывший председатель Жодинского горисполкома был задержан в октябре прошлого года по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности, ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 3 ст. 426, ч. 3 ст. 430 (превышение власти и служебных полномочий и получение взятки).


Ранее со ссылкой на следователей сообщалось, что, согласно материалам уголовного дела, обвиняемый за взятки "решал вопросы в интересах коммерческих структур, которые занимались строительством многоквартирных жилых домов в Жодино".

По делу следователями было допрошено более 200 свидетелей.
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