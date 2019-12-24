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"Это в какой еще стране президенты открывают рестораны?"

Белорусы обсуждают, зачем Лукашенко вышел на сцену.

В минувшую субботу в Минске с помпой был открыт ресторан «Лебяжий», который построен у границ одноименного заказника.


Поздравить владельцев с запуском нового бизнеса прибыли J:Морс, Тяни-Толкай, Алена Ланская, глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, а также... Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко лично поучаствовал в том, чтобы проект состоялся. По информации, появившейся в СМИ, новым рестораном владеет партнер главы государства по хоккейной команде Павел Белый.

Такой «жест вежливости» понравился далеко не всем белорусским интернет-пользователям. Салідарнасць собрала мнение белорусов.

«Когда ресторан, построенный в природоохранной территории, открывает президент и глава исполкома – это коррупция и кумовство», – пишут комментаторы площадки Onliner.by.

«Ни ученые, ни бизнесмены, ни учителя, ни врачи… Спортсмены – вот национальная элита в Беларуси сегодня».

«Напомните, пожалуйста, в какой еще стране президенты открывают рестораны?» – задаются вопросом пользователи дискуссионной площадки Talks.by.

«А сколько стоит пригласить таких замечательных людей, гонорары какие?»

«Один китайский кредит – и ни в чём себе не отказывай…»


«В детстве меня с удочкой с берегов заказника дед-сторож гонял, а теперь, смотри ты... ресторан на берегу. Когда же уже этот агротрэш прекратится».

«Когда мечтал стать ведущим корпоративов, а пришлось пойти на госслужбу», – шутят белорусы.
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