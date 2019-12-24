Айва в цветах, почки на персиковом дереве, маргаритки в огороде. В Мозыре в декабре всё зацвело
Аномально тёплая погода на Гомельщине стала причиной редкого природного явления — в Мозыре в конце декабря зацветают садовые растения.
На Гомельщину пришла зима, и… зацвела айва, набухли почки на персиковом дереве, на других растениях и вовсе появились листья. Это всё есть в видео, которое разместил на своем YouTube-канале мозырянин Юрий Шевченко.
Из-за тёплой погоды растения в его саду перепутали поры года.
«Бывало, что деревья зацветали повторно в октябре, но чтобы под Новый год — такое чудо впервые», — удивляется садовод с многолетним стажем.
А между тем 22 декабря в 13 городах Витебской, Могилёвской и Гомельской областей, в том числе в Могилёве и Гомеле, зафиксированы новые рекорды тепла за весь период метеонаблюдений. Абсолютный же максимум дня для всей территории страны устоял (10,3 градуса выше нуля в Лельчицах).
09:53 24/12/2019
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