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Айва в цветах, почки на персиковом дереве, маргаритки в огороде. В Мозыре в декабре всё зацвело

Аномально тёплая погода на Гомельщине стала причиной редкого природного явления — в Мозыре в конце декабря зацветают садовые растения.


На Гомельщину пришла зима, и… зацвела айва, набухли почки на персиковом дереве, на других растениях и вовсе появились листья. Это всё есть в видео, которое разместил на своем YouTube-канале мозырянин Юрий Шевченко.

Из-за тёплой погоды растения в его саду перепутали поры года.

«Бывало, что деревья зацветали повторно в октябре, но чтобы под Новый год — такое чудо впервые», — удивляется садовод с многолетним стажем.

А между тем 22 декабря в 13 городах Витебской, Могилёвской и Гомельской областей, в том числе в Могилёве и Гомеле, зафиксированы новые рекорды тепла за весь период метеонаблюдений. Абсолютный же максимум дня для всей территории страны устоял (10,3 градуса выше нуля в Лельчицах).
TUT.by
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