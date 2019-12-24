



На Гомельщину пришла зима, и… зацвела айва, набухли почки на персиковом дереве, на других растениях и вовсе появились листья. Это всё есть в видео, которое разместил на своем YouTube-канале мозырянин Юрий Шевченко.





Из-за тёплой погоды растения в его саду перепутали поры года.





«Бывало, что деревья зацветали повторно в октябре, но чтобы под Новый год — такое чудо впервые», — удивляется садовод с многолетним стажем.





А между тем 22 декабря в 13 городах Витебской, Могилёвской и Гомельской областей, в том числе в Могилёве и Гомеле, зафиксированы новые рекорды тепла за весь период метеонаблюдений. Абсолютный же максимум дня для всей территории страны устоял (10,3 градуса выше нуля в Лельчицах).