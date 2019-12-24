В Мексике мэра и его помощника убили на новогодней вечеринке
Неизвестные расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса на новогодней вечеринке. Также был убит один из сотрудников городской администрации Хавьер Терреро.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Televisa, злоумышленники проникли в здание, где проходило празднование, и устроили там стрельбу. Затем им удалось скрыться с места преступления.
Больше в результате случившегося никто не пострадал.
Ведется расследование.
09:41 24/12/2019
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