В Туркменистане ограничили размах поминок Туркменбаши

Об этом 23 декабря сообщило издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на собственные источники.





По словам источников, 19 декабря в Ашхабаде было проведено закрытое совещание с участием представителей аппарата президента, вице-премьеров, председателя Меджлиса (парламента) и ряда других чиновников. Было решено в день смерти Ниязова, 21 декабря, провести только одну церемонию возложения цветов к памятнику в Ашхабаде.





После совещания региональные управления Министерства национальной безопасности (МНБ) проинформировали хякимлики (областные администрации), членов Халк Маслахаты (Народного Совета), депутатов Меджлиса и руководителей крупных предприятий, что на местном уровне поминальные мероприятия 21 декабря не приветствуются.

Насколько можно понять из сообщений официальных СМИ, действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии возложения цветов к памятнику в Ашхабаде не присутствовал. По телевидению 21 декабря показали не последнюю церемонию, а ту, что проходила в октябре в День поминовения. В итоговой воскресной программе новостей 22 декабря о поминальных мероприятиях вообще не сообщалось.



Ниязов фактически возглавил Туркменскую ССР в 1990 году, когда стал председателем Верховного совета республики. В тот же год в Туркмении ввели пост президента, который занял Ниязов. В 1992 году его полномочия были подтверждены на выборах в независимом Туркменистане. Вскоре он принял титул Туркменбаши (глава всех туркмен). Стиль правления Ниязова характеризуется как культ личности. Халк Маслахаты не раз поднимал вопрос о введении для Ниязова пожизненного президентства, но тот отвергал эту идею, ссылаясь на трудности управления страной в пожилом возрасте. Тем не менее появления в стране оппозиции или даже просто влиятельных политиков Ниязов не допускал.



