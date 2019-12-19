Болотный футбол. Снимок из Гродненской области вошел в фотоподборку года Reuters
Reuters решило показать, насколько богатым на интересные события был уходящий 2019 год в мире.
Для этого фотослужба агентства отобрала по одному снимку из каждой страны, в которой побывали за это время ее корреспонденты, сообщает belmir.by.
В итоге получилась подборка из 162 снимков. Попала в нее и фотография из Беларуси. Она сделана, судя по всему, на чемпионате Гродненской области по болотному футболу, который прошел 10 августа в рамках «Праздника моря» на Августовском канале.
В частности, на снимке Василий Федосенко запечатлел в динамике момент соревнований. Женщина, расположенная лицом к объективу, наносит удар по воротам, а вторая, расположенная спиной, с надписью «Щучин» на футболке, готовится отразить этот удар.
Героями других фото, вошедших в подборку от Reuters «Одна страна, один год, один кадр», стали, например, британский принц Чарльз, шведская активистка Грета Тунберг, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, американская модель Ким Кардашьян и другие.
23:27 23/12/2019
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