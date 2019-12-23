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"Мы сейчас думаем над проектами по перелетам между областными городами. Раньше это было экономически нецелесообразно, но когда аэропорты стали оживать, экономическая ситуация начинает улучшаться, это способствует увеличению в целом пассажиропотока", - отметил Артем Сикорский.





По его словам, полеты может выполнять не только белорусский перевозчик, но и российские авиакомпании, которые проявили интерес к проекту. В качестве возможного перевозчика рассматриваются и украинские компании. "Мы рассматриваем сейчас полеты на длинные расстояния, как Гомель-Гродно, Брест-Витебск. Почему этот проект долго идет: необходимо, чтобы была экономическая целесообразность как для эксплуатанта, так и для пассажира. Если человек готов заплатить какую-то сумму, но добраться гораздо быстрее, ему будет выгоден перелет", - добавил Артем Сикорский.





В этом году число пассажиров, обслуженных в региональных аэропортах, за 10 месяцев 2019 года превысило примерно в 2 раза показатель всего 2018 года. В первую очередь это произошло за счет чартерных программ авиакомпании "Белавиа". При этом Минтранс нацелен и на появление регулярных рейсов из областных аэропортов.









"С той же компанией Wizz Air подписано соглашение, которое не ограничивает направления полетов. Со многими российскими компаниями нет ограничений на рейсы из региональных аэропортов. Думаю, интерес к этим направлениям будет расти, в том числе с авиакомпанией "Белавиа" мы просчитываем организацию регулярного сообщения по модели лоукост-маршрутов", - рассказал директор Департамента по авиации.





"Есть несколько вариантов, рассматриваем вопросы базирования самолетов в этих аэропортах. Сейчас идет работа экспертов, как только будут итоги, мы их рассмотрим. Думаю, это было бы интересно для людей. Мы работаем для пассажиров, чтобы они были максимально удовлетворены качеством обслуживания, безопасностью полетов, ценой", - добавил Артем Сикорский.