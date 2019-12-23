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Как будут работать поликлиники и больницы в новогодние и рождественские праздники

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В новогодние и рождественские праздники больницы, поликлиники, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические службы, аптеки и организации медтехники будут работать по такому графику:


1 января 2020 года по графику работы в праздничный день;
2 января 2020 года по графику работы в праздничный день;
4 января 2020 года по графику рабочего дня;
6 января 2020 года по графику работы в субботний день;
7 января 2020 года по графику работы в праздничный день.

Напомним, 2 января стал в Беларуси выходным днем без отработки, 4 января 2020 года мы будем отрабатывать за 6 января. А вот 11 января будет обычным выходным днем.
tut.by
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