В новогодние и рождественские праздники больницы, поликлиники, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические службы, аптеки и организации медтехники будут работать по такому графику:









1 января 2020 года по графику работы в праздничный день;

2 января 2020 года по графику работы в праздничный день;

4 января 2020 года по графику рабочего дня;

6 января 2020 года по графику работы в субботний день;

7 января 2020 года по графику работы в праздничный день.





Напомним, 2 января стал в Беларуси выходным днем без отработки, 4 января 2020 года мы будем отрабатывать за 6 января. А вот 11 января будет обычным выходным днем.











