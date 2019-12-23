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Минчане просят Администрацию президента «сравнять с землей» ресторан в Лебяжьем

Тот самый, на открытие которого приезжал Александр Лукашенко.

Фото президента, присутствующего на открытии ресторана в Лебяжьем, появилось в интернете. Качество снимка оставляет желать лучшего, но не об этом речь.
 
Фото: nn.by
 
Точно не известно, о чем говорил Александр Лукашенко на открытии заведения, но минчане, опубликовавшие петицию на сайте «Удобный город» уверены: Александр Лукашенко говорил о том, что ресторан здесь открыт «по их просьбе». Вот что они пишут:
 
— Мы, минчане и жители иных населённых пунктов Республики Беларусь, выражаем несогласие с заявлением Президента Республики Беларусь на открытии ресторана «Лебяжий», о том, что комплекс построен по нашим просьбам (по просьбам минчан).
 
Просим сравнять данный комплекс с землёй, озеленить территорию и восстановить границы заказника Лебяжий до начала строительства зданий и сооружений.
 
Фото: Еврорадио
 
Не поздно ли спохватились подписанты, учитывая то, что территория в Лебяжьем уже активно застраивается? На что рассчитывают авторы петиции, собираясь отправить обращение в Администрацию президента?
 
Думается, не для того Лукашенко приезжал в Лебяжий, чтобы его подчиненные из Администрации президента дали команду «сравнять с землей» новый ресторан.
 
Отметим, на момент публикации новости, под обращением стоит всего три подписи.
blizko.by
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