В недрах Земли нашли невозможное вещество

Изображение: Depositphotos





Исследователи предполагают, что в этой зоне находится слой металлического снега, что раньше считалось невозможным. Об этом сообщает издание Science Alert.





Специалисты проанализировали последние данные по физике минералов и показали, что соединения из железа, кремния и водорода могут формировать крошечные кристаллы в жидком растворе при определенных условиях. Это затвердевание происходит при высоких температуре и давлении. Подобная идея была предложена еще в 1960-х годах советским геологом Станиславом Брагинским, однако его отвергли, поскольку считалось, что сочетание температуры и давления на границе внутреннего и внешнего ядер препятствовало кристаллизации вещества.









Согласно результатам моделирования, железный «снег» создает среду, замедляющую сейсмические волны. При том само ядро не имеет идеальной сферической формы, и различия в поверхности могут влиять на теплопроводность и конвекцию.





По словам геологов, исследование поможет раскрыть механизмы формирования недр Земли и ее поверхности в древности, пишет lenta.ru



