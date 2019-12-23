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Предупреждение вместо штрафа: Верховный суд предлагает изменить КоАП

Нижним пределом санкций по большой группе административных правонарушений может быть предупреждение вместо привлечения к ответственности.

Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало.

"В целом санкции должны быть снижены или, возможно, даже убраны низшие пределы, - считает Валентин Сукало. - И в каждый состав надо вводить предупреждение вместо административного наказания. Есть очень много составов правонарушений, которые не влекут за собой тяжких последствий".

Верховный суд был одним из инициаторов сокращения составов правонарушений и смягчения административной ответственности. Анализ статистики показал, что в стране к ответственности привлекается достаточно большое число граждан. 

"Только в судебном порядке привлекались 350 тыс., причем с не очень высоким качеством составления протоколов. Из этих 350 тыс. по 52 тыс. были прекращены административные дела в связи с незаконностью привлечения к административной ответственности - это 15%", - пояснил председатель Верховного суда.


По его словам, в новом КоАП может быть значительно сокращено число ведомств, которые могут привлекать к административной ответственности, и смягчены санкции по отдельным видам правонарушений. "Возможно, некоторые правонарушения будут разделены по степени тяжести наступивших последствий, общественной опасности", - отметил председатель Верховного суда.

В отдельную группу планируется выделить нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации. По мнению Валентина Сукало, административный процесс по таким правонарушениям должен заканчиваться выплатой штрафа, чтобы это "не отражалось на биографии людей".
Источник: belta.by
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