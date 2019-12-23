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"Сходите на кладбище. Семь из десяти не дождались этого счастья - пенсии"

Министр труда и соцзащиты заявила, что повышение пенсионного возраста позволяет расти пенсии. Форумчане отреагировали.


— Вот это повышение пенсионного возраста все-таки позволяет нам ежегодно осуществлять повышение пенсий. Если мы говорим про 2019 год, средняя пенсия по ноябрю, пенсия по возрасту это 446 рублей и она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей, — сказала Ирина Костевич в эфире Беларусь-1.

С 1 января 2020 года в Беларуси на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. 

Это очередное плановое поэтапное повышение. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин — 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года.

На открытой дискуссионной площадке talks.by обсуждают слова главы ведомства. Многие отмечают, что Костевич следовало бы добавить: «тем, кто дожил». 

Большинство форумчан возмущены.

«Чем выше пенсионный возраст, тем больше людей банально не доживут».


«Пенсионерам теперешним и будущим плюнули в лицо в прямом смысле слова, взносы все платили, а теперь, на подачку, если доживешь до этой пенсии 300 рублей. Сходите на кладбище и посмотрите продолжительность жизни. Семь из десяти не дождались этого счастья — пенсии».

«Прошел лет пять назад, по аллее городского кладбища. Мягко скажем: обалдел. 42, 45, 47, 55… Старше 65 — по пальцам одной руки насчитал».

«Особенно радужно перспектива просматривается на фоне средней продолжительности жизни в стране. Особенно мужчин».

«Повышение пенсионного возраста — это возможность не платить пенсии от слова СОВСЕМ!»
Источник: gazetaby.com
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