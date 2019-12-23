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В Беларуси изъята самая крупная партия героина в истории!

Территория Беларуси использовалась как перевалочный пункт.

В Беларуси изъята самая крупная партия героина в истории!
Правоохранителями пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся поставками героина из Афганистана в страны Евросоюза через Беларусь. 


Для контрабанды наркоторговцы использовали так называемый «северный маршрут», проходящий через ряд стран СНГ. 

В конце ноября в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Минске сотрудники ГУНиПТЛ МВД при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» задержали троих мужчин и одну женщину – граждан одной из Средиземноморских стран. 

В стене арендуемого иностранцами складского помещения в Заводском районе столицы был оборудован тайник. В нем оперативники обнаружили и изъяли героин весом почти 550 кг - это самая крупная партия сильнодействующего наркотика, изъятая за всю историю нашей страны, сообщает МВД.
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