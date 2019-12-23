Повздорили по пьяни: в Барановичах приятель зарезал 34-летнего собутыльника
Убийство произошло вечером 21 декабря.
Двое знакомых мужчин выпивали в квартире. В ходе выпивки между ними произошел конфликт. В какой-то момент один из мужчин (1960 г.р.) схватил нож и нанес своему товарищу (1985 г.р.) не менее одного удара ножом, сообщили Intex-press в Следственном комитете.
От полученных телесных повреждений 34-летний житель Барановичей скончался на месте.
Подозреваемый задержан. В отношении 59-летнего жителя Барановичей возбуждено уголовное дело по ч. 1, статьи 139 УК РБ («Умышленное противоправное лишение жизни другого человека. Убийство»).
Ему грозит от шести до пятнадцати лет.
11:26 23/12/2019
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