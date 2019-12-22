Не поверите! Минск назван городом с высокой вероятностью встретить Рождество со снегом
Компания Voucher Cloud, предоставляющая скидки путешественникам, создала карту, показывающую, где 25 декабря вероятнее всего выпадет снег.
Она называется «Карта белого Рождества» и основана на исторических данных по девяти предыдущих декабрей в столицах каждой страны, собранных на портале World Weather Online.
По этому исследованию, самая высокая вероятность, что на декабрьское Рождество будет снег, в Москве – 65,8%. Далее следуют Минск (59,4%), Вильнюс (53,9%), Таллинн (52,9%) и Хельсинки (50,3%), пишет ej.by
Однако по прогнозу белорусских синоптиков, 25 декабря в Минске ожижается дождь и 4-6 градусов тепла
"Белорусский партизан"
10:03 23/12/2019
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