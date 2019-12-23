Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусы начали отказываться от туров в Египет

Белорусы начали отказываться от туров в Египет, сообщает TUT.by.

По словам пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Владимира Нестеровича, начали поступать звонки от граждан, которые хотят отказаться от поездки в Египет. Сотрудники министерства разъясняют им их права и проводят консультации.

В министерстве также напомнили, что субъекты турдеятельности при заключении договоров с иностранными организациями в обязательном порядке должны запрашивать информацию об обеспечении принимающей стороной безопасных для жизни и здоровья туристов условий пребывания, отдыха, питания, надлежащего медицинского обслуживания, особенно при организации отдыха для групп, включающих несовершеннолетних туристов. Кроме того, в процессе оформления договора об оказании туристических услуг гражданина должны проинформировать о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.


Министерство спорта и туризма также обратилось в посольство Беларуси в Египте с предложением провести консультации с египетской стороной,  чтобы обсудить проблемные вопросы и разработать план по их решению.

Напомним, за последние три месяца было зафиксировано четыре смертельных случая белорусских туристов в Египте. В ноябре отдых одной семейной пары в Египте закончился трагедией. Мужчина умер в египетской больнице, женщина успела вернуться домой, но врачи спасти ее не смогли. Экспертиза пока не установила причину смерти. А 11 декабря скорая помощь прямо из самолета забрала туристку, которая вернулась из Хургады. В египетской больнице, по словам мужа женщины, ей выставили диагноз «гастроэнтерит».  Белорусские врачи определили менингит. Сейчас женщина проходит лечение.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru