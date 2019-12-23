От чего это зависит – климатические изменения, связанные с деятельностью человека, или очередной естественный цикл – учёные пока не разобрались. Но природа реагирует на изменяющиеся правила игры по-своему: у нас в стране появляются новые виды животных и растений, а некоторые, наоборот, встают на грань исчезновения. А как реагирует на эти пертурбации в естественной природе вот именно наше конкретное белорусское общество? Должно же как-то реагировать… Хотя бы ради сохранения у нас в стране хвалёного биоразнообразия – то есть чтобы наши дети и внуки могли увидеть и взаимодействовать с той природой, которую наблюдаем мы, сообщает ОНТ





Если кто-то что-то в наших широтах раньше и спрашивал у ясеня, то теперь это проблематично – в Беларуси его всё меньше. Причина тому стал халаровый некроз, который косит деревья напропалую. Болезнь, конечно, не убивает, но делает ясень его более уязвимым для других напастей. Всё дело в том, что несколько десятилетий назад в Европу из Восточной Азии был случайно ввезен опасный фитопатогенный гриб хименосцифус. И пошло поехало. И до нас доехало: С 2003 года, когда приход заразы в Беларусь был зафиксирован официально, ясеневых лесов стало вдвое меньше. Пока способ борьбы нашли только один – ну как борьбы – скорее уж возрождения.





Наталья Павловская, научный сотрудник научно-исследовательского отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:





«Наша работа заключается в том, что мы отбираем устойчивые к некрозу ветвей материнские организмы ясеня и вводим их в культуру инвитра – размножаем в пробирках вегетативными или семенным способом, чтобы отобрать организмы устойчивые к данному заболеванию и получить дочерние организмы также с устойчивостью к некрозу ветвей».





Дело это, конечно, не быстрое, но к работе с природой на длинной дистанции белорусам не привыкать. В 2021 году будет своеобразный юбилей – век с того момента как в Беловежской пуще застрелили последнего вольного равнинного зубра. Возрождать популяцию пришлось всего из 12 особей, которые в неспокойном начале прошлого века каким-то чудом сохранились в зоопарках и заповедниках.





Зубр – это единственный из наших краснокнижных видов, который имеет бинарный статус: есть особи основного генофонда – это как раз краснокнижники со всеми вытекающими, и резервного. Вот на них-то и можно охотится. Стоит это удовольствие 6365 евро для иностранца и 800 рублей для земляка.









В ближайшее время учёные собираются рассчитать оптимальную численность зубра европейского для нашей страны. Однако уже сейчас понятно, что экологически условия Беларуси выдерживают такое крупное копытное с некоторым трудом: чтобы питаться Зубру нужны поля и дубравы. Если их нет – он выйдет пастись на поля сельхозпредприятий. И вот тут возникает дилемма. Программа развития ООН и Глобальный экологический фонд предложили своё решение:













Александр Козулин, заведующий сектором НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, научный координатор проекта ПРООН-ГЭФ «Ветландс»:





«Везде одинаковая проблема и мы решили их попытаться решить на примере Налибокского заказника. Сейчас мы закупили технику для заказника, провели кое-какие мелиоративные работы. Мы хотим создать во всей Налибокской пуще серию открытых пространств–лугов, где раньше были сенокосы. За счёт этого мы хотим создать условия для того, чтобы зубр оставался внутри пущи, в лесном массиве, и жил естественной жизнью».





И касается это не только зубра – именно восстановление среды обитания является самый действенным способом сохранить и приумножить редкое и исчезающее. Похожий пример с припятскими пойменными лугами. Раньше здесь выпасали скот, но сейчас мясных пород коров у нас почти нет, а молочные – на стойловом содержании. Луга заросли кустарником, как следствие – стали значительно реже гнездится исчезающие виды птиц. И сейчас здесь пробуют сделать всё как было способом древним и нетривиальным. Последнего европейского быка – тура – убили ещё в первой половине 17 века. Весь 20 век животноводы пытались селекционным способом создать такого же. Ну или максимально похожего. И сегодня (не тавтология, но историческая справедливость) туры – уже в Турове.









Есть проекты и по расширению ареала обитания в нашей стране кумжи европейской, а также маленькой редкой птички – вертлявой камышовки. Её собираются восстановить в естественных правах на всей территории бывшего Великого Княжества Литовского. Тем не менее в реальности, видов, которые нуждаются во внимании, становится всё больше. Красная книга Беларуси с 1981 года пережила уже четыре редакции. Последняя пришлась на 2015 год. На сегодняшний день она содержит 303 вида дикорастущих растений и 202 вида диких животных – это, если сравнивать с третьим изданием, на 29 видов растений и 12 видов животных больше.





Вместе с тем, из четвёртого издания были исключены 20 видов животных и 8 видов растений. Мир меняется. Некоторые учёные говорят, что глобальное потепление – это навсегда, другие – что изменения климата – это явление всё-таки цикличное.