







"Первый раз со времен Великой французской революции в Нотр-Даме не будет проходить полуночной мессы", — заявил настоятель собора Патрик Шове.





По данным агентства, рождественская служба перенесена в Сен-Жермен-л'Осеруа — средневековую церковь Парижа близ Лувра.





Как отмечается, в церковь будут перенесены некоторые элементы собора, в частности, знаменитая готическая скульптура Богоматери с младенцем Иисусом на руках, которая чудом уцелела после пожара.





Службу проведет в полночь 24 декабря настоятель собора. Месса будет сопровождаться песнопениями в исполнении хора Нотр-Дама.





Ранее в этом году в министерстве культуры Франции заявляли, что восстановительные работы в соборе не начнутся до следующего года.





Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.







