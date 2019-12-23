







"Сейчас мы готовим проект закона о внесении изменений в закон о занятости. Мы выходим с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория — это люди старше 50 лет, которым действительно сложно конкурировать на рынке труда", — сказала Костевич в эфире телеканала "Беларусь 1".





Министр рассказала, что проведенный анализ ситуации показал, что люди старше 50 лет ищут новую работу в среднем 11 месяцев. Костевич отметила, что это достаточно большой срок, и поэтому надо финансово поддержать этих людей.





При этом она отметила, что ситуация на белорусском рынке труда достаточно стабильна. "По методологии Международной организации труда уровень безработицы составляет 3,9%. По международным стандартам это достаточно низкий уровень. Если говорить об уровне занятости, то он растет и составляет среди лиц трудоспособного возраста почти 84%", - сказала Костевич.





По ее словам, растет также количество создаваемых рабочих мест. Лидирует здесь сфера услуг (в структуре новых рабочих мест на нее приходится порядка 70% от общего числа). Также министр констатировала рост спроса на рабочую силу. К слову, Минтруда определило себе в качестве задачи на следующий год больше работать с теми нанимателями, у которых большое количество вакансий. "Может, это будут какие-то определенные программы, пакеты по подбору кадров конкретным предприятиям для трудоустройства", - сказала Ирина Костевич.