Лучшие автомобили 2019 года: версия The Times
Английский журналист Джереми Кларксон, специализирующийся на автомобильной тематике, назвал лучшим автомобилем 2019 года Bentley Continental GT V8.
Об этом сообщает The Times.
Кларксон также отметил как очень удачные такие модели, как Ferrari 488 Pista, Suzuki Jimny, Audi R8 V10, Mercedes-AMG A35 4Matic, Renault Megane RS Trophy и Peugeot Rifter GT Line, информирует enovosty.com/news.
А вот BMW X5 xDrive 30d M Sport и Audi TTS Roadster 2.0 quattro журналист раскритиковал. По его мнению, в BMW не продумана масса деталей, а Audi — слишком шумный.
Напомним, Джереми Кларксон является рьяным критиком экоактивистки Греты Тунберг. Ранее он заявил, что Грета Турнберг убила автомобильные шоу. Из-за шведской активистки молодое поколение думает, что "машины — это зло".
"Она идиотка. Ходить и кричать о том, что мы все умрем — это не решение проблемы, дорогуша", — рассказал он в интервью The Sun. Кларксон заявил, что он практически не знает людей младше 25 лет, которые хоть немного были бы заинтересованы в автомобилях.
"Еще до того как они научатся говорить „мама и папа“ им в школах вбивают в голову, что машины — это зло. Это у них в головах", — комментирует он.
Это не первый раз, когда Кларксон критикует Тунберг — он раскритиковал известную речь активистки на саммите ООН, заявив, что у Греты "подростковый кризис» и посоветовал ей "заткнуться и быть хорошей девочкой".
07:41 23/12/2019
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