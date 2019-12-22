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Россия согласилась отменить роуминг. Очередь за Беларусью

Плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве собираются отменить не позже сентября 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, предает "Белсат".

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков, финальная версия дорожной карты, которая предусматривает расторжение роуминга, согласована и подписана Россией и ожидает подписания со стороны Беларуси.

По его словам, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге между странами должна быть отменена в течение шести месяцев после этого.


«К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие события по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», – сказал Новиков.

Ранее сообщалось, что документ об отмене роуминга между Беларусью и Россией может быть подписан до 15 сентября 2019 года – то есть, более трех месяцев назад.
Источник: МГ/АА belsat.eu
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