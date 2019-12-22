В этом убежден правозащитник Роман Кисляк, сообщает «Радыё Рацыя» . Он уверен, что именно такими должны стать результаты почти двухлетней борьбы против появления вредного производства около Бреста.





«Самое эффективное - это то, что люди продолжают выходить на площадь, люди выражают свой протест, люди обращаются в государственные органы, требуют закрытия завода. Также было участие в избирательной кампании. Несмотря на то, что нам отказали в регистрации, эта компания была заметна, и я думаю, она тоже приближает нас к победе», - заявил правозащитник.









По словам Кисляка, в этом году удалось сформировать гражданское общество, которое знает, что такое борьба за свои экологические права. Он полагает, что в следующем году количество протестующих может только увеличиться. Напомним, что общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. Каждое воскресенье протестующие собираются на площади Ленина в центре Бреста.