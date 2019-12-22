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Автобус с детьми попал в аварию под Слуцком

ДТП произошло на трассе Р23 Минск - Микашевичи около деревне Леньки Слуцкого района 22 декабря.

Около 9 утра автобус с детьми ехал на новогоднее представление. Но в какой-то момент он столкнулся с автомобилем «Ситроен». Легковушка не уступила дорогу автобусы, выезжая со второстепенной дороги.

- Травмы получили водитель автобуса и пассажир автомобиля «Ситроен». С детьми все хорошо, они не пострадали, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.


Автобус был оперативно заменен и в сопровождении машины Госавтоинспекции дети продолжили путь на праздник, сообщает belta.by.
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