Автобус с детьми попал в аварию под Слуцком

Около 9 утра автобус с детьми ехал на новогоднее представление. Но в какой-то момент он столкнулся с автомобилем «Ситроен». Легковушка не уступила дорогу автобусы, выезжая со второстепенной дороги.





- Травмы получили водитель автобуса и пассажир автомобиля «Ситроен». С детьми все хорошо, они не пострадали, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.







