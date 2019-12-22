Судя по фото и видео, поздравить владельцев с запуском нового бизнеса и развлечь гостей прибыли J:Морс, Тяни-Толкай, Алена Ланская, глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, а также президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет reform.by





Стоит отметить, что Лукашенко лично поучаствовал в том, чтобы проект состоялся. После того, как суд оштрафовал застойщика за строительно-монтажные работы без необходимых разрешений, указом президента от 5 декабря 2018 года № 468 в генплан Минска срочно внесли изменения и исключили территорию застройки из зоны природных особо охраняемых территорий.









Таким образом компания «Тапас» возвела рядом с заказником комплекс «Олимпик Парк», включающий в себя многоквартирные жилые дома, коттеджи, спортивный центр с двумя ледовыми аренами и скандально известный ресторан, построенный на берегу водоема вопреки протестам экологов и общественных активистов.







