Загон школьников на спортивные мероприятия министр оценивает негативно. По его словам, учителя должны предлагать детям ходить на мероприятия — но не принуждать, пишет TUT.BY





— Загонять нельзя, это плохо, — говорит министр. — Но не использовать в образовательном процессе ту спортивную инфраструктуру, проведение тех высоких мероприятий, которые проходят у нас, — турниров, чемпионатов, — это было бы преступлением.





Поэтому нужно четко выстраивать эту работу, прийти к школьникам и сказать: ребята, в рамках того и того мероприятия пойдем на такое и такое мероприятие с учителем вместе, мы обсудим такие и такие вопросы… А можно прийти и тупо сказать: все построились — и пошли на хоккей! Вот этого не должно быть.





Я не вижу проблемы! Мы ходим в музеи, на какие-то там культурные, спортивные мероприятия. От всего, думаю, есть польза, но вопрос в том, как учитель это все делает.





Министр вспомнил и резонансное видео, на котором в одном из классов минской гимназии замдиректора по воспитательной работе настойчиво уговаривает детей вступать в БРСМ. На видео женщина говорит: «Сейчас за каждые полпроцента борется каждая школа, каждое учреждение, каждая гимназия».





— Помните, была эта тема с загоном в БРСМ, ролик тот выложили? — вспоминает Игорь Карпенко. — Ну и что? Это же даже унижение для самого учителя, когда он нудит: «Ну вступите вы в БРСМ!» Ну не требует никто, чтобы мы их заставляли вступать. Никто не требует, и никто у нее не берет этих отчетов!









Журналист «Нашай Нівы» поинтересовался, что министр думает о досрочных выборах, когда преподаватели уговаривают студентов: «Проголосуйте досрочно, вы же всё понимаете…»





— Преподаватель тоже имеет определенную гражданскую позицию, — уверен Игорь Карпенко. — И нет ничего плохого в том, когда преподаватель, декан или ректор студентам объяснит, какие события происходят, как они происходят, что для этого нужно. Конечно, нельзя загонять. Если там есть случаи, что кто-то где-то говорит: «Идите, мы вам экзамен поставим», то это, конечно, непорядок, такого не должно быть.





Вместе с тем каждый имеет право: есть право агитировать против выборов, а есть право агитировать за то, чтобы идти на выборы. Каждый делает свой выбор.