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Костевич: Повышение пенсионного возраста позволяет повышать пенсии

Повышение пенсионного возраста позволяет повышать пенсии. Об этом заявила в эфире беларусского телевидения министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Очередное повышение пенсионного возраста произойдет с 1 января 2020 года. Он составит 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

«Прежде всего, повышение пенсионного возраста на фоне старения населения, а старение населения наблюдается во многих странах сегодня мира, это, прежде всего, удержать количество людей трудоспособного возраста. Это, конечно же, стабилизация ситуации с самим фондом — не сокращение его доходной части. И, конечно же, это снижение дефицита рабочей силы на рынке труда. Вот это повышение пенсионного возраста все-таки позволяет нам ежегодно осуществлять повышение пенсий. Если мы говорим про 2019 год, средняя пенсия по ноябрю, пенсия по возрасту это 446 рублей и она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей», — сказала Ирина Костевич.

Министр добавила, что пенсия выросла на 13%, обратив внимание на уровень инфляции, который составил 5%, пишет reform.by
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