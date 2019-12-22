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Бэнкси создал рождественское граффити в Вифлееме

Британский художник Бэнкси создал рождественскую инсталляцию-граффити в своей гостинице в городе Вифлеем. Об этом сообщает France 24.

Фото: Инстаграм


На граффити под названием Шрам Вифлеема изображено рождение Иисуса. Святое семейство расположилось перед стеной из бетонных блоков. Персонажи подсвечиваются через дыру в форме звезды, оставленную снарядом. На стене надписи на английском языке Love и на французском - Paix.

Работа установлена ​​в гостинице Walled-Off, которую Бэнкси открыл в марте. Окна каждого из десяти номеров отеля выходят на Израильский разделительный барьер (пограничное сооружение Израиля, отделяющее его от Западного берега реки Иордан).

По словам художника, "это прекрасный способ рассказать рождественскую историю по-другому - заставить людей больше думать о том, как живут палестинцы в Вифлееме".
Liga.net
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