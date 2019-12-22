Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Авиакомпании начали вводить проездные по Европе

Действовать проездной будет год, а в списке возможных направлений полетов числятся 60 европейских городов


Авиакомпания Austrian Airlines ввела авиационный проездной, позволяющий совершать 10 перелетов из Вены и в Вену по фиксированной цене и со сроком действия год. Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что в списке возможных направлений перелетов находятся около 60 городов Европы, в том числе Киев, Одесса, Днепр и Львов, а также Марракеш и Ереван.

Авиакомпания ввела два типа проездных:

- City Pass, позволяющий совершать перелеты между Веной и одним выбранным городом,

- Europe Pass, охватывающий перелеты из Вены в любой из 60 городов.

В сообщении сказано, что минимальная стоимость первого типа проездного начинается от 449 евро (45 евро/перелет), а второго проездного - от 799 евро (80 евро/перелет). Приобрести один из них по самой низкой цене можно лишь при бронировании перелета не менее чем за 60 дней до вылета и с исключением периода Рождественских и Пасхальных каникул. В случае выбора проездных с бронированием в период праздников, цены будут выше.

Оба типа проездных включают перелет по тарифу Economy Light только с ручной кладью. Если пассажир забронировал билет в счет квоты по проездному, изменить дату или вернуть билет нельзя. Важный момент - услуга рассчитана на жителей Вены, потому как вылеты должны осуществляться именно оттуда.

Ранее СМИ сообщали о том, что венгерская авиакомпания Wizz Air может ввести годовой абонемент на рейс по определенному маршруту.
Liga.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru