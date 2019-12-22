Инцидент произошел в городе Реда-Виденбрюк. На стоянке крупного предприятия между тремя водителями грузовиков возникла ссора, переросшая в драку. В результате 47-летний литовец получил тяжелые травмы и в бессознательном состоянии был госпитализирован.





Полиция начала расследование по делу. После опроса свидетелей, один из которых, в частности, рассказал, что литовцу наносили удары руками и ногами, был установлен и задержан первый подозреваемый — 27-летний белорус.





Второй дальнобойщик сейчас разыскивается. По описанию, это русскоговорящий водитель грузовика для перевозки мяса, 30−40 лет, среднего роста, со светлыми короткими волосами. На нем были серая спортивная куртка и белые защитные ботинки.