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В Германии подрались дальнобойщики: белорус задержан, литовец без сознания в больнице

В Германии в драке трех дальнобойщиков серьезно пострадал литовский водитель. Одного подозреваемого в нанесении травм задержали — это гражданин Беларуси. Второй дальнобойщик находится в розыске. Об этом сообщает портал belmir.by со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Реда-Виденбрюк. На стоянке крупного предприятия между тремя водителями грузовиков возникла ссора, переросшая в драку. В результате 47-летний литовец получил тяжелые травмы и в бессознательном состоянии был госпитализирован.

Полиция начала расследование по делу. После опроса свидетелей, один из которых, в частности, рассказал, что литовцу наносили удары руками и ногами, был установлен и задержан первый подозреваемый — 27-летний белорус.

Второй дальнобойщик сейчас разыскивается. По описанию, это русскоговорящий водитель грузовика для перевозки мяса, 30−40 лет, среднего роста, со светлыми короткими волосами. На нем были серая спортивная куртка и белые защитные ботинки.
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