Вы чьё, старичьё? Как живут старики с нерадивыми родственниками

Вместе с представителями других заинтересованных служб они посещают по месту жительства пенсионеров, которые проживают с гражданами, состоящими на учете в милиции. В один из таких рейдов с ними отправилась корреспондент агентства «Минск-Новости».





Адресов, которые предстояло посетить рейдовой группе, было немало. Многие пенсионеры весьма радушно встречали гостей, делились наболевшим. Представитель территориального центра социального обслуживания населения интересовалась, нуждаются ли они в какой-либо помощи, рассказывала об услугах, предоставляемых их учреждением. Сотрудница РОЧС напоминала об основах безопасности жизнедеятельности, участковый инспектор говорил о злодеяниях, которые совершаются в отношении пожилых граждан, о том, как уберечь себя от преступных посягательств, а с подучетными проводил профилактические беседы.





— В последнее время пенсионеры все чаще становятся жертвами киберпреступников, — рассказывает участковый инспектор милиции Партизанского РУВД Василий Шестюк. — Те звонят пожилым людям, представляясь банковскими работниками, и просят назвать данные с карточек, чтобы якобы проверить какую-то информацию. Наивные старики сообщают реквизиты, а потом лишаются денег.





Захарова, 65/1. Здесь в захламленной трехкомнатной квартире со своей матерью проживает 48-летний мужчина — тунеядец и алкоголик в одном лице. Пока родительница поправляет здоровье в лечебном учреждении, он привел в дом подругу. Наш визит прервал их отдых: пара коротала время за бутылкой дешевого вина, ведя беседы о высоком. Пока В. Шестюк пытался доказать хозяину никчемность его бытия, дама сердца заметно нервничала.









— Я тут временно, в гости пришла, — оправдывалась женщина, пытаясь прикрыть ногой стоящую под столом бутылку вина.





Заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации, сопровождаемого проживания ТЦСОН Партизанского района Анастасия Коробова выяснила, что гражданка нигде не работает, живет на пенсию по инвалидности — страдает шизофренией.





— И как вы можете пить при таком заболевании? Лекарства ведь с алкоголем несовместимы! — пристыдила ее А. Коробова. — Почему не наведете порядок в квартире своего кавалера? Вы же женщина! Спите вон на грязном белье, курите в помещении, не проветриваете. Здесь дышать нечем!









Младший инспектор инспекции надзора и профилактики Партизанского РОЧС Анна Чернова напомнила сожителям, что одна из самых частых причин пожара — курение, а также настоятельно рекомендовала избавиться от лишнего хлама в квартире.





Захарова, 69. Дверь открыла приятная женщина, работающая пенсионерка. В двухкомнатной квартире она проживает со своим 55-летним братом, большим любителем алкогольных напитков.





— Бывает, когда выпьет, может со мной повздорить, но мы не привыкли выносить ссор из избы. В трезвом состоянии он — прекрасный человек. И руки у него золотые! — вздыхает хозяйка.





Ее очень заинтересовали кружки для пенсионеров, которые есть в территориальном центре социального обслуживания населения, особенно «Начинающий пользователь», ведь она давно мечтала освоить компьютерную грамоту, чтобы общаться с родственниками, проживающими за границей. А. Коробова оставила ей информационные буклеты и пригласила на занятия.





— Иногда в наш центр обращаются неравнодушные граждане, которые рассказывают о неблагополучии в семьях, живущих по соседству, — рассказывает А. Коробова. — Однажды таким образом мы узнали о лежачей старушке, которая проживала с двумя сыновьями-алкоголиками, и тут же выехали к ней. В квартире была полнейшая антисанитария! Бабушка справляла нужду под себя, за ней никто не убирал. Отпрыски, один из которых болел туберкулезом, нигде не работали, пропивали ее пенсию, забывая даже кормить мать. Глядя на все это, разрывалось сердце!





Собрали комиссию из представителей здравоохранения, милиции, МЧС… Все уговаривали старушку поехать в кризисную комнату, созданную на базе ТЦСОН Ленинского района, но та категорически отказалась, сказав, что ее все устраивает. Даже не захотела пройти медицинский осмотр. К сожалению, вскоре она умерла.





Захарова, 33. Здесь проживают 64-летние пенсионеры. Глава семейства — хронический алкоголик и знатный семейный скандалист. Время от времени выясняет отношения с дочерью, которая является опекуном его супруги — женщину после перенесенного инсульта парализовало.





Дверь долго не открывали, а когда хозяин все же показался на пороге — вместо приветствия обложил нас трехэтажным матом, но в квартиру впустил. Участковый сделал замечание, что нужно следить за речью, особенно в присутствии дам.





Его дочери дома не оказалось — по всей видимости, гостила у свекрови, с которой проживает ее 9-летний ребенок. К слову, женщина, как и отец, никогда не откажется пропустить рюмашку-другую.





— Сейчас рассматривается вопрос о снятии с нее обязанностей по уходу за матерью — очевидно, что она с ними не справляется, — поведал В. Шестюк.





В квартире стояла жуткая вонь: этакий микс запахов дешевого алкоголя, сигарет и мочи. Представитель ТЦСОН отправилась в спальню поговорить с парализованной женщиной, поинтересоваться, чем могут ей помочь.





— Спасибо, деточка! Лекарства и подгузники есть, а еду супруг мне готовит. Вот уж не думала, что так старость встречу…





В. Шестюк в это время пытался образумить хозяина квартиры, ведь на нем лежит ответственность по уходу за больной супругой.





— Накормлена, напоена. Что еще парализованной надо? Все у нас нормально! — отрезал пенсионер.





Жаль было бабушку: доживает свой век в муках и в таких условиях, да еще глядя на то, как муж и единственная дочь стремительно катятся в пропасть… Врагу не пожелаешь такой старости!





Пер. Клумова, 23. Одна из квартир в этом доме пользуется большой популярностью у местных маргиналов. Здесь проживает неходячий инвалид лет 40 со своей дамой сердца. Парочка который год находится во власти зеленого змия. Раньше с ними жила еще и мать мужчины, но родственники от греха подальше забрали пенсионерку к себе.









На журнальном столе рядом с диваном, на котором лежал инвалид, стояла нехитрая закуска и початая бутылка водки. Вторая, уже опустошенная, валялась на полу.





— Соседи жалуются, что у вас постоянно громко играет музыка, гостят непристойные граждане, — принялся отчитывать их офицер.





Хранительница очага, которая едва держалась на ногах, стала оправдываться, что они ведут благопристойный образ жизни и лишь сегодня решили чуток расслабиться. От какой-либо помощи граждане отказались, сказав, что и без того живут счастливо.





***





Сотрудники милиции постоянно уделяют внимание пожилым гражданам, не только в период проведения специального комплекса мероприятий.





— Пенсионеры — открытые и легко внушаемые в силу своего возраста, — говорит В. Шестюк. — Необходимо учить пожилых родственников быть осторожными и бдительными, напоминать им об этом, а также убедить не открывать дверь незнакомым людям и не верить звонкам «врачей» и «банкиров». Дети должны опекать престарелых родителей, почаще навещать их.





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